كشفت أبحاث جديدة أجراها فريق من جامعة أكسفورد عن رابط مباشر بين جودة النوم العميق والإصابة بطنين الأذن المزمن، في اكتشاف علمي يفتح آفاقًا جديدة لعلاج هذه الحالة التي تؤثر على نحو 15% من سكان العالم.

ويُعرف طنين الأذن بأنه إحساس مستمر أو متكرر بسماع صوت غير موجود فعليًا في البيئة، وغالبًا ما يظهر في صورة صفير أو رنين داخلي. ورغم شيوعه، ظل هذا الاضطراب السمعي واحدًا من أكثر الحالات استعصاء على الطب الحديث بسبب غموض أسبابه وآليات تطوره.

بحسب الدراسة، التي قادها أستاذ علم الأعصاب في جامعة أكسفورد البروفيسور لينوس ميلينسكي، يخوض الدماغ أثناء النوم العميق معركة داخلية لاحتواء النشاط العصبي الزائد المرتبط بظهور الطنين. وبيّن الفريق أن موجات الدماغ الطبيعية في مراحل النوم العميق تقوم بتثبيط هذا النشاط، مما قد يفسر التحسن المؤقت الذي يشعر به بعض المصابين بعد نوم جيد.

ولتعزيز هذه النتائج، أجرى الباحثون تجارب على حيوانات النمس التي تتشابه من الناحية السمعية مع البشر، ولاحظوا أن اضطرابات النوم تؤدي إلى تفاقم الطنين، خصوصا بعد التعرض لمصادر ضوضاء قوية. كما بينت النتائج أن النوم العميق يعمل على تهدئة النشاط العصبي المفرط في الدماغ، وهو ما ساعد على تقليل شدة الطنين.

وأضافت دراسة أخرى أجراها فريق بحثي في الصين دعما لهذه الفرضية، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالطنين يعانون من صعوبة في تهدئة النشاط الدماغي أثناء التحول إلى مرحلة النوم، وهو ما يجعل النوم غير مريح ويؤدي إلى تفاقم الحالة. ومع ذلك، تبين أن النوم العميق يساهم في كسر هذه الدورة المرضية.

وحذّر البروفيسور ميلينسكي من تأثير ما وصفه بـ«الحلقة المفرغة»، حيث يؤدي الطنين إلى اضطراب النوم، في حين يؤدي النوم السيئ إلى زيادة حدة الطنين. وأشار إلى أن كسر هذه الحلقة يبدأ بتحسين جودة النوم، مما قد يقلل من الإجهاد العصبي، وهو أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بظهور الطنين واستمراره.

ويعمل الفريق البحثي حاليًا على دراسة أوسع لاستكشاف كيف يؤثر النوم العميق على تطور الطنين بحد ذاته، بهدف التوصل إلى تدخلات علاجية جديدة تركز على تنظيم الإيقاع العصبي أثناء النوم.

ويأمل الباحثون أن يمثل هذا الاتجاه العلاجي خطوة فارقة في التعامل مع الطنين المزمن، لا من خلال استهداف الأعراض فقط، بل عبر التأثير على جذور الخلل العصبي المرتبط بالحالة.