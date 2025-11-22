ترى أخصائية أمراض الروماتيزم الدكتورة كريستينا سيروتينكو أن صوت الطقطقة الصادر من المفاصل، خصوصا عندما يكون مصحوبًا بألم، قد يكون أول مؤشر على الإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي.

ويُعرف هذا المرض بتدهور تدريجي في الغضروف المفصلي، ما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها أثناء الحركة، مسببًا صوت الطقطقة أو النقر. غالبًا ما يظهر الألم عند بذل مجهود، بينما يزول أثناء الراحة. وفي مراحل متقدمة، قد يترافق المرض مع تشوهات في شكل المفصل.

ويصيب هذا النوع من الالتهاب بشكل شائع الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، خصوصًا بعد سن الخامسة والستين، نتيجة لتآكل الغضاريف المرتبط بالتقدم في السن. كما تزيد عوامل أخرى من خطر الإصابة، منها الأمراض المزمنة، ونمط الحياة الخامل، والجلوس لفترات طويلة، والعمل في ظروف غير مريحة، إضافة إلى العوامل الوراثية.

مع ذلك، تحذر الدكتورة سيروتينكو من أن صوت الطقطقة لا يعني بالضرورة وجود التهاب مفاصل. فهناك أسباب أخرى قد تكون وراء هذه الظاهرة، مثل تشكل فقاعات غازية داخل السائل الزليلي، أو نقص السوائل في الجسم، أو النشاط البدني المفرط، أو وجود إصابات طفيفة، أو التهابات مؤقتة، أو حتى ترسبات أملاح في المفصل، إلى جانب خلل في تموضع الأوتار والأربطة.

ولهذا، تشدد الأخصائية على ضرورة تجنب العلاج الذاتي أو تجاهل الأعراض، مؤكدة أن التشخيص الطبي المبكر هو الخطوة الأساسية لتحديد السبب الحقيقي ووضع خطة علاج مناسبة تمنع تطور الحالة أو تدهورها.