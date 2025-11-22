في أعماق البحر الكاريبي، حيث يختبئ الغموض بين الأمواج والرماد، كشف العلماء كنوزاً غارقة منذ أكثر من 3 قرون، تضمنت مدفعاً ضخماً، و3 عملات معدنية، وكأس بورسلين يلمع بأسرار الماضي. هذه القطع، التي تعود لسفينة «سان خوزيه» الإسبانية الأسطورية التي غرقت عام 1708 بعد مواجهة شرسة مع الأسطول الإنجليزي، أعادت للأذهان أسطورة الكنز المفقود وحكايات البحارة الذين تحدوا الموت في مياه البحر الغادرة.

وحدد الباحثون الكولومبيون موقع السفينة في العام 2015، ما أدى إلى خلافات قانونية ودبلوماسية.

ويُعتقد أن السفينة كانت تحمل 11 مليون عملة معدنية من الذهب والفضة، فضلاً عن الزمرد وشحنات ثمينة أخرى تم جلبها من المستعمرات التي سيطرت عليها إسبانيا، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إذا تمت استعادتها.

وذكرت حكومة الرئيس غوستافو بيدرو أن غرض الاستكشاف في أعماق البحار هو البحث العلمي وليس انتشال الكنوز.

يذكر أن حطام السفينة يقع على عمق 6 آلاف متر في قاع البحر.