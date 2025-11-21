في سلسلة من الجرائم الغريبة التي أثارت صدمة السلطات والشارع في إسطنبول، تمكن لص مجهول من استهداف بنك 38 مرة خلال سبعة أشهر، مستغلًا ثغرة أمنية في أجهزة الصرّاف الآلي وساعدته أدوات بسيطة على سحب الأموال دون أن يكتشفه أحد في البداية.

وكشف تحقيق أمني شامل أن المتهم استهدف 15 ماكينة ATM في أحياء مختلفة من المدينة بين 21 أبريل و18 نوفمبر، مستوليًا على نحو 199 ألفًا و760 ليرة تركية. وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل وهو يخفي ملامحه بقناع طبي وخوذة دراجة نارية، مستخدمًا مفك براغي وأدوات صغيرة لفتح منافذ محددة وسحب الأموال من داخلها.

وتكررت العمليات بنفس الطريقة في كل المواقع، ما دفع وحدة مكافحة السرقة إلى فتح تحقيق موسع انتهى بالقبض على الجاني الذي تسبب في حالة من الذعر بين موظفي البنك والعملاء.

وفيما أحيل اللص البالغ من العمر 36 عاما إلى النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيا، تعهدت السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، بينما يتابع المواطنون ووسائل الإعلام تفاصيل التحقيق بترقب شديد، مستغربين كيف تمكن شخص واحد من استغلال الثغرة بهذه الطريقة المدهشة.