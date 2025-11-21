تحوّل ممر إحدى الرحلات الداخلية في نيجيريا إلى ساحة اشتباك مفاجئة بعد أن دخل نجم مواقع التواصل المؤثر ماتينس أوتسي المعروف بـ«الرجل المظلم للغاية» في عراك مباشر مع الممثل الكوميدي فريدوم أتسيبوي الشهير بـ«السيد غولوف»، لحظة صعودهما إلى طائرة تابعة لشركة «يونايتد نيجيريا» في مطار أسابا الدولي، في حادثة أربكت الركاب وأثارت موجة واسعة من الجدل.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت خلال دقائق الرجلين وهما يتبادلان اللكمات في الممر الضيق لطائرة من طراز إيرباص A320، بينما حاول أفراد الطاقم احتواء الفوضى وفق ما تمكنوا وسط صراخ الركاب وتدافعهم بعيدًا عن الاشتباك.

وأوضح المتحدث باسم الشركة تشيبويكي أولوكا أن طاقم الرحلة تدخّل فور حدوث المشاجرة، وتم إنزال الطرفين من الطائرة لضمان سلامة الركاب، مضيفًا أن الرحلة أقلعت بعد ذلك دون تأخير كبير في تمام التاسعة و47 دقيقة صباحًا، لتصل إلى لاغوس في العاشرة و33 دقيقة.

وتزامن الموقف مع إعلان هيئة الطيران المدني النيجيرية فتح تحقيق رسمي لمعرفة خلفيات العراك المفاجئ بين النجمين، خصوصاً مع غياب أي معلومات عن سبب الخلاف الذي تطور إلى اشتباك جسدي أمام الركاب.

وفي محاولة لتخفيف الغضب الشعبي، نشر الممثل الكوميدي فريدوم أتسيبوي اعتذارًا عبر حسابه على إنستغرام، مؤكدًا أن ما حدث «ليس من طبعه» وأنه تصرّف «دفاعًا عن النفس»، مقدمًا اعتذاره لكل راكب تعطلت رحلته بسبب الحادثة.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة سلسلة من السلوكيات العنيفة التي شهدها قطاع الطيران النيجيري خلال الفترة الماضية، بينها اعتداء راكب على مضيفة في أغسطس الماضي بعد رفضها تشغيل هاتفه، وهي حادثة انتهت بمنعه من السفر مدى الحياة، وسط مطالبات متزايدة بتشديد العقوبات لضمان أمن الرحلات وراحة المسافرين.