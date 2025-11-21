تعود منّة شلبي إلى الدراما الرمضانية بعمل يحمل عنوان «الحب والحرب»، يشاركها بطولته إياد نصّار، في تجربة جديدة تتناول الصراع الإنساني في غزة من زاوية تجمع بين قسوة الحرب وقوة الحب، وفق ما نشره موقع 24.

ينطلق المسلسل من واقع حيّ يعيشه سكان قطاع غزة تحت وطأة الحرب، إذ تتشكل حكاية حب في قلب الدمار، ويصبح التمسك بالحياة فعل مقاومة بحد ذاته، وتتمحور القصة حول أبطال يحاولون النجاة بقلوب لم تفقد الإيمان بالإنسان رغم العنف، بحسب ما نقلته المنصة.

ويشارك في المسلسل عدد من نجوم مصر والأردن وفلسطين، من بينهم آدم بكري وكامل الباشا، تولى كتابة العمل عمار صبري، وإخراجه المخرج بيتر ميمي.

العمل يقدّم حكاية عاطفية شديدة الحساسية، لكنها متجذرة في واقع اجتماعي وسياسي معقد، بما يعكس توجهًا عربيًا متزايداً لاستخدام الدراما كمنصة لسرد القصص الإنسانية داخل مناطق الصراع، وإبراز تأثير الحرب على تفاصيل الحياة اليومية، دون التخفيف من حجم الألم ولا التنازل عن مساحة الضوء الممكنة.

كما يُتوقع أن يكون «الحب والحرب» من الأعمال الأكثر جدلاً في الموسم الدرامي المقبل.