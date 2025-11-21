أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية كلاوديا بلاكولم أمس (الخميس)، مشروع قانون جديد يهدف إلى منع الفتيات دون الـ 14 من ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

وقالت الوزيرة إن القانون سيعرض قريبًا على البرلمان، مشيرة إلى زيادة أعداد الفتيات المسلمات في المدارس من 3000 إلى 12 ألفًا، ما دفع الحكومة إلى إعادة طرح الحظر بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة مماثلة عام 2019.

وينص مشروع القانون على أن المدرسين سيخاطبون أولياء الأمور في البداية عند مخالفة الفتيات، مع فرض غرامات تصل إلى 800 يورو عند تكرار المخالفة.

وأثار هذا القرار انتقادات من الجالية الإسلامية في النمسا، التي رأت أن الهدف من الحظر سياسي أكثر من كونه حماية للأطفال، محذرة من أن القانون قد يغذي مشاعر معاداة الإسلام داخل المجتمع.