نفذت سلطات ولاية فلوريدا مساء أمس (الخميس) حكم الإعدام بحق ريتشارد باري راندولف، المدان باغتصاب مديرته السابقة وضربها حتى الموت داخل متجر، في الإعدام الـ 17 بالولاية هذا العام.

وأعلنت وفاة راندولف البالغ من العمر 63 عامًا في الساعة السادسة و12 دقيقة مساءً بعد تلقيه حقنة مميتة تحتوي على ثلاثة عقاقير في سجن ستاركي. وبدأت عملية الإعدام في الموعد المحدد دون أن يدلي راندولف بأي كلمات أخيرة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكم الإعدام على راندولف بعد إدانته بالقتل والسطو المسلح والاعتداء الجنسي والسرقة، في جريمة أثارت صدمة المجتمع المحلي. وتعكس هذه الخطوة استمرار ولاية فلوريدا في تطبيق عقوبة الإعدام ضمن سياستها في تبني أقصى العقوبات على الجرائم البشعة.