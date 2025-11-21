أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا، بحسب صحيفة «ذا صن»، ارتباط أكثر من 170 حالة وفاة تقريباً بحقن لإنقاص الوزن تحاكي هرمون GLP-1 منذ 2007.

وتوضح الصحيفة، أن هذه الفئة تشمل أدوية معروفة؛ من بينها أوزيمبيك، ويغوفي، ومونجارو، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية تلقت 173 بلاغاً عن وفيات يحتمل ارتباطها بتلك العلاجات، من بينها حالتان لشابين في العشرينات، بينما سُجلت النسبة الأكبر في منتصف العمر، في وقت تؤكد السلطات الصحية، أن البلاغ لا يعني بالضرورة أن الدواء هو السبب المباشر لكل حالة.

وتشير الأرقام إلى أن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، تلقت وحدها أكثر من 50 بلاغ وفاة مرتبطاً بهذه الأدوية منذ 2024، في ظل انتشار واسع لاستخدام حقن التنحيف لأغراض جمالية أو لفقدان بضعة كيلوغرامات فقط، بعيداً عن المعايير الطبية الدقيقة التي تشترط وجود سمنة مفرطة أو أمراض مزمنة.

ويحذّر رئيس المنتدى الوطني للسمنة في بريطانيا تام فراي، من أن تناول هذه الأدوية دون حاجة حقيقية أو بخلاف إرشادات الطبيب يعرض المريض لاحتمال مضاعفات خطرة، قد تشمل اضطرابات قلبية وجهازية وربما الوفاة، فيما تشدد وزارة الصحة البريطانية على أن هذه العلاجات يجب أن تُصرف تحت إشراف مختصين، مع مراقبة دقيقة للجرعات والحالة الصحية العامة، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.