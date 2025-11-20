سجلت الهند أعلى عدد من حالات السل (TB) في العالم خلال 2024، وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) الصادر بعنوان التقرير العالمي للسل 2025، وقدم التقرير تقييماً شاملاً ومحدثاً لوباء السل وجهود الوقاية والتشخيص والعلاج على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، موضحاً أن الهند تتحمل 25% من العبء العالمي للمرض.

التقرير الجديد عن السل

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها العالمي للسل 2025 أخيراً، الذي يظهر انخفاضاً عالمياً في معدل الإصابة بالسل بنسبة 21% – من 237 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2015 إلى 187 حالة في 2024.

وحسب التقرير لا تزال الهند من بين الدول ذات أعلى معدلات الإصابة، حيث سجلت أكبر عدد من الحالات في 2024، وتحمل 25% من العبء العالمي.

في الهند، سجلت ولاية أوتار براديش أعلى عدد من حالات الإصابة بالسل، بينما جاءت دلهي في المرتبة الأولى من حيث معدل انتشار المرض، أما في ما يتعلق بالسل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR-TB)، فالوضع أكثر تعقيداً؛ إذ سجلت الهند خلال 2024 أعلى عدد من حالات السل المقاوم للأدوية، ممثلةً 32% من إجمالي الحالات العالمية للسل المقاوم للريفامبيسين (RR-TB).

لماذا الهند معرضة لخطر الإصابة بالسل؟

ووفقاً لموقع «OnlyMyHealth»، قال رئيس قسم الرعاية الحرجة والأمراض الرئوية الدكتور كولديب كومار جروفر، إن السل (TB) لا يزال يمثل تحدياً صحياً عاماً كبيراً، إنه مرض معدٍ للغاية، وانتشارُه مستمر على المستوى العالمي، فإنه عالمياً، يُقدر أن ربع السكان مصابون أما في الهند، فهي تحمل واحداً من أعلى الأعباء، حيث تشير الدراسات إلى أن 31-33% من الأشخاص فوق 15 عاماً مصابون.

ويختلف انتشار المرض حسب العمر والجغرافيا، ويكون أعلى بين كبار السن والرجال والمجموعات عالية الخطر مثل أفراد الأسرة المصابين، رغم أنه قابل للوقاية والعلاج، إلا أن ملايين يصابون سنوياً.

وتابع جروفر، تواجه الهند تحدياً كبيراً مع السل المقاوم للأدوية (DR-TB)، حيث تمثل نسبة كبيرة من الحالات العالمية، مع معدلات مقاومة تصل إلى 2.5% لدى المرضى الجدد و13-17% لدى المعالجين سابقاً، مُشيراً إلى أن السل المقاوم للأدوية يشكل صعوبات صحية عامة خطيرة بسبب العلاج الطويل والمعقد، التكاليف العالية، والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض.

أسباب السل وعلاماته

أوضح الدكتور جروفر إن الأعراض الشائعة للسل تشمل:

- سعالاً مستمراً.

- ألماً في الصدر.

- حمى.

- تعرّقاً ليلياً.

- فقدان وزن غير مبرر.

ورغم أن الرئتين العضو الأكثر تأثراً، قد تختلف الأعراض إذا أصابت العدوى أعضاء أخرى من الجسم.

كيف ينتشر السل؟

تنتقل الجرثومة السليّة عبر الهواء عندما يسعل أو يتحدث أو يغني شخص مصاب بالسل النشط في الرئتين أو الحلق، ويمكن أن تبقى الجراثيم معلّقة في الهواء لساعات، خصوصاً في الأماكن المغلقة ضعيفة التهوية، وأي شخص يستنشق هذه الجراثيم يمكن أن يُصاب بالعدوى.

طرق لا ينتقل من خلالها السل

- المصافحة.

- مشاركة الطعام أو الشراب.

- لمس الأسطح أو الفراش أو مقاعد المرحاض.

- مشاركة فرشاة الأسنان.

- التقبيل.

نصائح للوقاية من السل

قدم الدكتور جروفر هذه النصائح العملية الحماية من السل:

1. حافظ على النظافة الجيدة – غطِّ فمك عند السعال أو العطس، واغسل يديك بانتظام.

2. تهوية جيدة في الأماكن السكنية والعملية.

3. عزز المناعة بنمط حياة صحي.

4. إذا تم تشخيصك بالسل النشط، اعزل نفسك، ارتدِ كمامة، وقلل الاتصال بالآخرين حتى لا تكون معدياً.