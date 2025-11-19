في ضربة قوية لشبكات التهريب الدولية، أعلنت هيئة الحدائق الوطنية في سنغافورة، بالتعاون مع شركة شحن جوي بالبلاد، إحباط محاولة تهريب 20 قطعة من قرون وحيد القرن تزن 35.7 كيلوغرام، مقدرة قيمتها بنحو 870 ألف دولار أمريكي، وتعد الأكبر من نوعها في تاريخ سنغافورة، متجاوزة السابقة التي بلغت 34.7 كيلوغرام في أكتوبر 2022 على الطريق نفسه.



وأوضحت السلطات في سنغافورة أن الشحنة التي كانت مخبأة داخل صناديق مُعلنة كـ«قطع أثاث»، كانت في طريقها من جنوب أفريقيا إلى فيينتيان عاصمة لاوس عبر مطار شانجي الدولي.

واكتُشفت الشحنة في 8 نوفمبر، بعد أن لاحظ موظفو شركة الشحن رائحة مشبوهة صادرة عن 4 حزم شحن جوي، مما دفع إلى إجراء فحص روتيني أدى إلى كشف القرون، إضافة إلى نحو 150 كيلوغراما من أجزاء حيوانات أخرى، بما في ذلك عظام وأسنان ومخالب.



وأكدت السلطات أن الشحنة كانت تخضع لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، ولم تكن تحمل تصاريح صحيحة، مما يجعلها مخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير.

ووفقا لهيئة الحدائق الوطنية في سنغافورة، سيتم تدمير المواد المصادرة، ويجري التحقيق في مصدر الشحنة والمستلمين، مع التركيز على الروابط بين جنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لتجارة الحياة البرية غير الشرعية.



وتُعد قرون وحيد القرن من أغلى المواد في السوق السوداء، إذ يُعتقد خطأ في الطب التقليدي الآسيوي أنها تمتلك خصائص طبية مثل علاج السرطان أو الحمى، رغم أنها مكونة أساسا من الكيراتين نفسه الموجود في الأظافر والشعر البشري، وفقا لخبراء مثل مديرة الشؤون التجارية في NParks آنا وونغ، ويواجه وحيد القرن، الذي يعيش أصلا في أفريقيا وجنوب آسيا، الانقراض بسبب الصيد الجائر، إذ انخفض عدده إلى أقل من 28 ألف فرد عالميا، معظمها في جنوب أفريقيا التي تشهد سرقة آلاف القرون سنويا.

وأصبحت سنغافورة بحكم موقعها كمركز نقل جوي عالمي، نقطة ساخنة لتهريب الحياة البرية، إذ سجل المطار مصادرات كبيرة سابقة مثل 34.7 كيلوغرام من قرون وحيد القرن في 2022، وأجزاء أسود ونمور في السنوات الأخيرة

وللتصدي لذلك، شددت سنغافورة عقوباتها في 2022 بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض، الذي يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف دولار سنغافوري لكل عينة أو السجن لما يصل إلى 8 سنوات.