اجتاح حريق هائل أكثر من 170 مبنى في مدينة أويتا الساحلية بجنوب غرب اليابان، اليوم (الأربعاء)، مخلفًا شخصًا واحدًا قتيلًا، فيما يُعد أكبر حريق مدني تشهده البلاد منذ ما يقرب من نصف قرن.

حريق هائل يضرب اليابان

وأظهرت اللقطات الجوية التي بثتها القنوات اليابانية منازل تحولت إلى أنقاض وأعمدة دخان كثيف تتصاعد من حي ساجا نوسيكي الجبلي الم القريب من ميناء صيد الأسماك الشهير بإنتاج سمك الإسقمري (الماكريل) عالي الجودة من نوع «سيكي».

وامتدت النيران، بفعل الرياح العاتية، إلى الغابات المجاورة على المنحدرات، وصولًا إلى جزيرة غير مأهولة تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن الساحل، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وبدأ الحريق مساء الثلاثاء، والتهم حتى الآن مساحة تصل إلى 48,900 متر مربع (تعادل تقريبًا سبعة ملاعب كرة قدم)، ما اضطر 175 من سكان الحي إلى النزوح إلى مراكز إيواء طارئة، حسبما أفادت وكالة إدارة الكوارث والحرائق اليابانية. ولا يزال سبب اندلاع الحريق قيد التحقيق.

جثة متفحمة

وأكدت مصادر الشرطة لوسائل الإعلام المحلية العثور على جثة شخص واحد متفحمة، فيما نُقلت امرأة في الخمسينيات من عمرها إلى المستشفى إثر إصابتها بحروق طفيفة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في منشور عبر منصة «إكس»: «أتقدم بأحر التعازي لجميع السكان الذين يقضون ليلتهم في البرد بعيدًا عن منازلهم، وسوف تقدم الحكومة أقصى دعم ممكن بالتعاون مع السلطات المحلية».

انقطاع الكهرباء

كما تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 300 منزل في المنطقة، وفقًا لشركة كيوشو للكهرباء.

ويُعد هذا الحريق الأضخم في المناطق الحضرية باليابان منذ حريق مدينة ساكاتا عام 1976 (باستثناء الحرائق الناجمة عن الزلازل).

وكان آخر حريق كبير نسبيًا قد وقع في مدينة إيتويغاوا عام 2016، حيث احترق 147 مبنى على مساحة 40,000 متر مربع دون وقوع قتلى.