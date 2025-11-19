حذّرت السلطات الصحية في المملكة المتحدة من أن موجة البرد الشديدة التي تجتاح البلاد حالياً قد تتسبب في ارتفاع حاد في الحالات الطبية الخطيرة، خصوصاً بين كبار السن. وأصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أمس تحذيراً صحياً باللون الكهرماني (الدرجة الثانية من الخطورة) يغطي مناطق واسعة في شمال شرق وشمال غرب إنجلترا ويوركشاير وهامبر، ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح السبت القادم، بينما يسري تحذير أصفر على بقية إنجلترا.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض ليلاً إلى ‑10 درجات مئوية في بعض المناطق هذا الأسبوع، ما يزيد الضغط على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، خصوصاً للأشخاص فوق 65 عاماً.

وقال رئيس قسم الأحداث الجوية المتطرفة وحماية الصحة في UKHSA الدكتور أغوستينهو سوزا: «الطقس البارد الشديد يرفع بشكل ملحوظ مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والتهابات الصدر».

المشكلات الصحية الخفية التي يسببها الشتاء

حتى لو لم نشهد عاصفة سيبيرية مدمرة مثل «الوحش من الشرق»، فإن أيام الشتاء القصيرة والهواء الجاف وانخفاض درجات الحرارة قادرة على إحداث عشرات المشكلات الصحية التي يجهلها الكثيرون. إليكم أبرزها بحسب الخبراء وأحدث الدراسات:

1 - النوبات القلبية

دراسة أجريت عام 2018 أظهرت أن خطر الإصابة بالنوع الأخطر من النوبات القلبية (ST-Elevation) يرتفع بنسبة تصل إلى 10% عندما تنخفض الحرارة دون الصفر، فالبرد يضيّق الأوعية الدموية ويقلل وصول الأكسجين إلى القلب، ناهيك عن انتشار الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي التي تزيد الخطر أكثر.

2 - أمراض الرئة والربو

تتضاعف فرص التوجه إلى الطوارئ بين مرضى الربو في الشتاء، بسبب الهواء البارد والجاف الذي يضيّق الممرات الهوائية ويزيد إفراز المخاط، لذا يُنصح بارتداء وشاح يغطي الأنف والفم، واستخدام البخاخ دائماً، وشرب المشروبات الساخنة بانتظام.

3 - جفاف الرئتين حتى للأصحاء

حتى من لا يعاني من أمراض مزمنة قد يشعر بضيق تنفس؛ لأن الجسم يبذل مجهوداً إضافياً للحفاظ على الدفء، ما يرهق القلب والرئتين معاً.

4 - آلام المفاصل

مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي يشعرون بتفاقم الألم في الشتاء، بسبب تقلص الدورة الدموية في الأطراف وانخفاض تدفق الدم إلى المفاصل، إضافة إلى زيادة حساسية الأعصاب للألم في البرد.

5 - جفاف الجلد والأكزيما

التنقل السريع بين البرد الشديد في الخارج والتدفئة الجافة داخل المنازل يسبب تشققات وطفحاً جلدياً. خبراء الأمراض الجلدية ينصحون باستخدام المرطبات يومياً وتشغيل أجهزة ترطيب الهواء.

6- تساقط الشعر

البرد الشديد مع نقص فيتامين (د) بسبب قصر النهار يجفف فروة الرأس ويؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه. تجنبوا الخروج بشعر مبلل، واغسلوه بماء دافئ (37-40 مئوية).

7 - الاكتئاب الموسمي

قِصر ساعات الشمس يقلل إفراز هرمون السعادة (السيروتونين) ويزيد هرمون النوم (الميلاتونين)، ما يسبب الاكتئاب والخمول واليأس لدى الكثيرين، ويختفي تلقائياً مع قدوم الربيع.