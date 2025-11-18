شهدت عدة منصات إنترنت عالمية، من بينها منصة «إكس» وخدمة «تشات جي بي تي»، اضطرابات واسعة النطاق اليوم، بعد تعرض شركة متخصصة في البنى التحتية للإنترنت إلى عطل تقني أثّر في حركة الإنترنت حول العالم.

وأوضحت شركة «كلاودفلير»، التي تدير نحو 20% من حركة تصفح الويب عالميًا، أنها رصدت خللًا داخليًا أدى إلى تراجع في مستوى خدماتها عند الساعة 6:40 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها بدأت فورًا إجراءات فحص ومعالجة المشكلة، وأجرت إصلاحًا أوليًا لإعادة الخدمات تدريجيًا، غير أن بعض المستخدمين قد يواصلون مواجهة صعوبات في الوصول إلى بعض المنصات خلال مرحلة استعادة الخدمة بالكامل.