في جلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة وتوتراً شعبياً عالياً، أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بتخفيض العقوبة على المتهم «ص.ك.ج.ا»، البالغ 79 عاماً، الموظف السابق في مدرسة «الكرمة للغات» بدمنهور، من السجن المؤبد إلى 10 سنوات سجن نافذة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور.

الحكم جاء بعد استكمال مرافعات الدفاع في الجلسة السابعة، وسط هتافات «حق ياسين لازم يرجع» من أمام المحكمة، وغضب أسرة الطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات وقت الواقعة، معتبرين الحكم «ظلماً لا يُقبل».

مأساة طفل داخل جدران المدرسة

تعود جذور القضية إلى عام 2023، عندما تعرض الطفل ياسين لاعتداء جنسي داخل دورات المياه بمدرسة «الكرمة» الخاصة، حيث كان المتهم يعمل مراقباً مالياً ومسؤولاً إدارياً، ولاحظت الأسرة تغييرات نفسية وصحية مفاجئة لدى الطفل، مما دفعها إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة في يناير 2024.

وأجرت التحقيقات الطب الشرعي الذي أكد الإصابات، واستجوب الشهود بما في ذلك مديرة المدرسة والعاملين، مما أدى إلى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمة «هتك عرض طفل بالقوة والتهديد» وفق المادة 268 من قانون العقوبات.

وفي 30 أبريل 2024، حكمت المحكمة الابتدائية بالمؤبد، معتبرة الفعل «انتهاكاً صارخاً لحرمة الجسد البريء»، مع الاستناد إلى تقارير الطب الشرعي التي وصفت الإصابات بالدامغة، وأقوال الشهود التي أكدت استغلال المتهم لموقعه السلطوي.

ونفى المتهم التهم، مدعياً «افتراءات»، لكن الهيئة رأت في إنكاره «وسيلة بائسة» أمام الأدلة. قدم الدفاع استئنافاً، مطالبًا بتخفيض العقوبة إلى 7 سنوات كحد أقصى وفق المادة 269 (هتك عرض بغير قوة)، مع طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير، وضم أوراق علاج المتهم وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

مرافعات وإجراءات أمنية

وعقدت الجلسة، اليوم، داخل محكمة إيتاى البارود الابتدائية، وسط احتشاد قوات الأمن الذي كثّف تواجده لتأمين المحيط، مع حضور مئات المتضامنين والصحفيين. استمعت الهيئة إلى مرافعة الدفاع النهائية التي ركزت على «عدم كفاية الأدلة» و«الحالة الصحية للمتهم»، بالإضافة إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين الذي ناقش التقرير دون تغيير جوهري.

الحكم في قضية الطفل ياسين

وبعد ساعات من المداولات، أصدرت المحكمة الحكم بالتخفيض إلى 10 سنوات، مع الاستناد إلى «الاعتبارات الإنسانية لعمر الجاني» و«إعادة تصنيف الفعل جزئياً تحت المادة 269»، مع تأكيد ثبوت الجناية.

حضر الطفل ياسين الجلسة مرتدياً قناع «سبايدر مان» رمزاً للقوة، وسط عناق أسرته، لكنه لم يُسمح له بالكلام للحفاظ على سلامته النفسية. أودعت حيثيات الحكم للنشر لاحقاً، مع إمكانية نقض من النيابة أو الأسرة أمام محكمة النقض.