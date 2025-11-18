ارتفع استخدام أدوية التخسيس مثل أوزمبيك وويغوفي بشكل كبير أخيرا، لكن مع النتائج المذهلة لفقدان الوزن السريع تظهر آثار جانبية تجميلية غير متوقعة، أبرزها ما يطلق عليه بعض الخبراء «وجه أوزمبيك»، الذي يترافق مع فقدان حجم الوجه وترهل الجلد في مناطق مختلفة من الجسم.

لا يقتصر الترهل على المظهر، بل يمكن أن يؤثر على ملاءمة الملابس، والشعور بالثقة بالنفس، وحتى الصحة البدنية، بما في ذلك الطفح الجلدي والالتهابات في طيات الجلد الزائد. ومع ذلك، تختلف شدة الترهل من شخص لآخر، وبعض المرضى قد لا يواجهونه إطلاقا.

لماذا يترهل الجلد؟

يشرح جراح التجميل الدكتور راج راغووانسي أن الجلد يمتلك مرونة طبيعية بفضل الكولاجين والإيلاستين، لكنه ليس بلا حدود. عندما يزداد الوزن يتمدد الجلد، وعند فقدان الوزن بسرعة قد لا يعود الجلد لشكله الطبيعي تماما. كما أن عوامل مثل سرعة فقدان الوزن، وعمر البشرة، والتدخين، والنظام الغذائي تؤثر في قدرة الجلد على الانكماش. ويضيف: «المرضى الذين يستخدمون أدوية ناهضات GLP-1 قد يعانون من نقص بعض العناصر الغذائية، مما يضعف جودة بشرتهم».

علاجات طبيعية وغير جراحية

النظام الغذائي وممارسة الرياضة: تناول غذاء غني بالبروتينات والأحماض الأمينية يدعم إنتاج الكولاجين والإيلاستين، بينما تساعد تمارين القوة على بناء العضلات تحت الجلد، مما يقلل من مظهر الترهل. وتعمل تمارين الوجه والرقبة على تنشيط العضلات تحت الجلد ورفع البشرة.

العلاجات الموضعية: منتجات مثل الريتينول تحفز إنتاج الكولاجين، بينما يساهم فيتامين سي في حماية البشرة من الأكسدة وتحسين لونها ومرونتها.

الترددات الراديوية والموجات فوق الصوتية والليزر: تقنيات غير جراحية تستخدم الحرارة أو الضوء لتحفيز الكولاجين وشد الجلد في الوجه، والرقبة، والذراعين، والبطن، والفخذين، مما يعطي نتائج مشابهة للجراحة مع وقت للتعافي أقل.

خيارات جراحية للتخلص من الجلد الزائد

عملية شد البطن: إزالة الدهون والجلد الزائد وشد العضلات، مثالية لمن فقدوا وزنا كبيرا.

استئصال السبلة الدهنية: إزالة الجلد والدهون المتدلية من منطقة البطن والفخذين ضرورية أحيانا لأسباب صحية وحركية.

شد حزام البطن: إجراء شامل لشد الجلد من البطن والجنبين والظهر، يشبه شد الجسم بالكامل، مع فترة للتعافي تصل إلى 12 أسبوعا.

ويؤكد راغووانسي أهمية تقييم حالة الجلد من قبل أخصائي مؤهل قبل اختيار العلاج، لتحديد الخيار الأنسب لكل فرد حسب كمية الترهل والاحتياجات الصحية والجمالية.