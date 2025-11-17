أرجعت تحقيقات صحفية بريطانية عشرات الوفيات بين البريطانيين في منتصف العمر إلى استخدام حقن إنقاص الوزن الشهيرة مثل أوزمبيك ومونجارو وويجوفي، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الأدوية إقبالاً غير مسبوق.

173 حالة وفاة

وبحسب «ديلي ميل»، أظهرت بيانات رسمية من وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية (MHRA) تسجيل 52 تقريراً بحالات وفاة مرتبطة بحقن «GLP-1» منذ مطلع عام 2024 وحده، فيما يصل إجمالي الوفيات المبلغ عنها منذ طرح هذه الفئة من الأدوية إلى 173 حالة.

وأطلق خبراء تحذيراً صارخاً من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، لأن التبليغ عن الآثار الجانبية اختياري، فيما تشير التقديرات إلى أن حالة خطيرة واحدة فقط من كل عشر حالات يتم الإبلاغ عنها فعلياً.

فعالية أدوية التنحيف

وقال رئيس المنتدى الوطني للسمنة في بريطانيا تام فراي «هذه الأدوية فعالة للغاية لمن يحتاجونها فعلاً، لكن المشكلة أن أشخاصاً نحيفين نسبياً يستخدمونها بشكل غير لائق فقط لأنهم يريدون خسارة بضعة كيلوغرامات إضافية، إذا تناولتها وأنت لا تحتاجها، وخالفت التعليمات، فأنت تعرض نفسك لمضاعفات خطيرة أو الموت».

وأضاف «الناس يعتقدون أن هذا لن يحدث لهم، لكن الأمر سيحدث بالفعل، لقد فُتح صندوق باندورا، والآن يمكن لأي شخص شراء الدواء عبر الإنترنت بمجرد الكذب بشأن وزنه».

وتباينت أعمار المتوفين، حيث سُجلت حالتا وفاة لشخصين في العشرينيات، و8 في الثلاثينيات، و15 في الأربعينيات، و37 في الخمسينيات، أي أن الغالبية العظمى من الضحايا في منتصف العمر.

أبرز الحالات الموثقة كانت للممرضة الأسكتلندية سوزان ماكغوان (58 عاماً)، التي تُعد أول حالة وفاة في بريطانيا تُربط بشكل مباشر بإبر التنحيف، توفيت ماكغوان في سبتمبر 2024 بعد جرعتين فقط من دواء مونجارو (تيرزيباتيد) اشترته من صيدلية إلكترونية، وأظهر تقرير الوفاة أنها أصيبت بفشل متعدد في الأعضاء وتسمم دموي والتهاب حاد في البنكرياس، مع ذكر «استخدام تيرزيباتيد الموصوف» كعامل مساهم في الوفاة.

وأظهر تحليل البيانات أن دواء إكسيناتيد (بيدوريون) ارتبط بـ55 حالة وفاة، يليه تيرزيباتيد (مونجارو) بـ38 حالة، وسيماغلوتايد (أوزمبيك وويجوفي) بـ31 حالة.

وأكدت الوكالة البريطانية أن مجرد تسجيل حالة وفاة لا يعني بالضرورة أن الدواء هو السبب المباشر، فقد تكون الوفاة ناتجة عن أمراض أخرى أو أدوية متزامنة، خصوصا أن السمنة نفسها ترفع خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، لكن الخبراء يحذرون من أن الاستخدام غير المنضبط، خصوصا عبر الإنترنت، يشكل خطراً حقيقياً.

وتشهد بريطانيا حالياً طفرة في استخدام هذه الإبر، حيث يقدر عدد المستخدمين بنحو 1.5 مليون شخص يشترونها من صيدليات خاصة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 200 ألف يحصلون عليها من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

ورغم أن الأطباء يصفون هذه الأدوية بأنها «ثورية» في مكافحة السمنة التي تكلف الاقتصاد البريطاني نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً، فإن وزير الصحة ويس ستريتينغ شدد على أنها «ليست علاجاً تجميلياً» ويجب أن تُستخدم فقط للمرضى الذين فشلوا في إنقاص الوزن بالحمية والرياضة تحت إشراف طبي.

من جانبها، قالت الدكتورة أليسون كيڤ، كبيرة مسؤولي السلامة في الوكالة: «فوائد هذه الأدوية تفوق المخاطر عند استخدامها حسب الترخيص، لكن من المهم جداً استشارة الطبيب والإبلاغ عن أي آثار جانبية».

رد الشركات المُصنعة

في المقابل، أكدت الشركات المُصنعة لأوزمبيك ومونجارو أن سلامة المرضى هي أولويتهما القصوى، وأنهما تراقبان بيانات السلامة باستمرار بالتعاون مع السلطات الصحية.