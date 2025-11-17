لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقتين في مقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت السلطات اليوم (الإثنين)، فيما لا تزال عمليات البحث عن المفقودين جارية في ظروف بالغة الصعوبة.

انهيارات أرضية تضرب إندونيسيا

في مدينة سيلاساب، تسبب انهيار أرضي هائل الأسبوع الماضي في دفن أكثر من 12 منزلًا في قرية سيبيونينغ تحت طبقات من الطين والصخور بلغ عمقها بين 3 و8 أمتار.

تحديات عمليات الإنقاذ

وأكدت وكالة إدارة الكوارث أن عمليات الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة بسبب هذا العمق الهائل.

وقال رئيس فرع وكالة البحث والإنقاذ المحلية في سيلاساب: «حتى الآن تأكد مصرع 16 شخصًا على الأقل في هذه الحادثة، فيما لا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين».

وظهرت لقطات بثتها قناة كومباس تي في، اليوم الإثنين جرافات ضخمة وهي تحفر في كتل الطين بحثًا عن ناجين أو جثث.

انهيار أرضي في جاوة الوسطى

وفي حادثة منفصلة، ضرب انهيار أرضي آخر منطقة بانجارنيغارا في جاوة الوسطى يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان 27 آخرين.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث أن نحو 30 منزلًا وعددًا من المزارع تضررت بشكل بالغ أو دُمرت كليًا.

موسم أمطار كارثي في إندونيسيا

تأتي هاتان الحادثتان المأساويتان مع بدء موسم الأمطار الموسمية في إندونيسيا منذ سبتمبر الماضي، الذي من المتوقع أن يستمر حتى أبريل المقبل، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار غزيرة جدًا وفيضانات مفاجئة في العديد من المناطق، مما يرفع مستوى الخطر على السكان في المناطق الجبلية والمنخفضة على حد سواء.

وتواصل فرق الإنقاذ عملها على مدار الساعة وسط مخاوف من انهيارات إضافية مع استمرار هطول الأمطار.