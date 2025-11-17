كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية عن نتائج غير متوقعة تفيد بأن التقدم في العمر قد يلعب دوراً وقائياً للجسم، إذ يمكن لمراحل الشيخوخة أن تسهم في تعزيز دفاعاته الطبيعية ضد الإصابة بالأورام السرطانية.

ووفقاً للتجارب التي أجراها الباحثون على مجموعة من الفئران المخبرية، فقد انتظروا نحو عامين حتى بلغت الفئران مرحلة الشيخوخة قبل إجراء التعديلات الجينية الموحدة في خلايا الرئة، فوجدوا أن الأورام الرئوية ظهرت لدى الفئران المسنة بنسبة أقل بثلاث مرات تقريباً مقارنة بالفئران الشابة، كما أنها نمت ببطء ملحوظ، رغم امتلاك المجموعتين الطفرات الجينية السرطانية نفسها.

وأظهرت النتائج أن الأورام ظهرت لدى الفئران الصغيرة بشكل متكرر وسريع، وامتدت لتشغل مساحات واسعة من نسيج الرئة، في حين كانت أقل حدوثاً وظلت صغيرة الحجم لدى الفئران الأكبر سناً، إلى جانب أن الدراسة أبرزت دور جين يسمى «PTEN»، أدى تعطيله إلى زيادة سريعة في نمو السرطان لدى الفئران الشابة، بينما لم يظهر تأثيراً ملحوظاً لدى الفئران المسنة.

وخلصت الدراسة العلمية إلى أن بعض التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم بالعمر مثل تنظيم الجينات، واستقرار الحمض النووي، ووظائف الجهاز المناعي قد تسهم على عكس المتوقع في إبطاء نشوء الأورام، وأنه رغم أضرارها المعروفة، قد توفر في حالات معينة عامل حماية ضد تطور السرطان، وقد يساهم فهم هذه الآليات في تغيير طرق بناء النماذج البحثية الخاصة بالسرطان وفتح آفاق جديدة للعلاج.