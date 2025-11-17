في جرأة أشبه بمشاهد أفلام السرقة المحترفة، أقدم لصوص في شمال فرنسا على تنفيذ عملية خاطفة استولوا خلالها على مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليون دولار، في واقعة أربكت الشرطة وفتحت باب الأسئلة حول كيفية تمكنهم من تنفيذ هذه الضربة الدقيقة والفرار دون أثر يُذكر.

وأفادت التقارير بأنّ اللصوص اقتحموا متجرا للمجوهرات في وسط مدينة روبي بالقرب من مدينة ليل الأربعاء، حيث احتجزوا الصائغ وزوجته لفترة وجيزة قبل أن يلوذوا بالفرار مع المجوهرات الثمينة.

وقالت الشرطة إنّ قيمة المجوهرات تراوح بين 500 ألف ومليون يورو (580 ألفاً و1.2 مليون دولار).

وباشرت الشرطة تحقيقاً في جرائم خطف وجريمة منظمة وابتزاز مسلّح.

وفي حادث منفصل الأربعاء، فجّر عدد من الأشخاص خزنة أموال تابعة لمكتب البريد الرئيسي في روبي وفرّوا بحقيبة كانت داخلها.

واتضح لاحقاً أنّ الحقيبة كانت تحتوي على أكياس فارغة، بينما تمّ توقيف ستة أشخاص مساء اليوم المذكور.

وتأتي عمليتا السرقة بعدما اقتحمت عصابة متحف اللوفر في باريس في وضح النهار الشهر الماضي، وسرقت مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.