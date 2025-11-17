كشف مختصون، أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على جمع تحليلات دقيقة من «الإعجابات» وعمليات البحث وأنماط التفاعل الرقمي، ما يمنحه القدرة على تشكيل تفضيلات المستخدمين وتوجيه خياراتهم دون وعي. ويحذّر الخبراء من دمج هذه البيانات مع ملفات تجارية وسلوكية يتيح استهدافاً مفرط الدقة، قد يؤثر على القرارات الفردية والتوجّه العام. وتشير التقارير إلى تطور الأنظمة التي تعالج ردود الفعل الفورية وتعدّل المحتوى في الزمن الحقيقي لزيادة التأثير، وتتزايد الدعوات لوضع أطر تنظيمية تحمي الخصوصية وتحد من توسع المراقبة الرقمية.