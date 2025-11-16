في تطور صادم هزّ الرأي العام اللبناني، كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حادثة استغل فيها الأب المشتبه به أبناءه بطريقة وُصفت بأنها «بالغة الخطورة»، بعدما تقدّم 4 أشقاء (بينهم 3 فتيات قاصرات) بشكوى رسمية اتهموا فيها والدهم بتعنيفهم والتحرّش بهم على مدى سنوات طويلة.

وبحسب المعلومات الأولية، بدأت القصة عندما لجأت إحدى الفتيات إلى جهة مختصة لطلب النجدة، لتكشف لاحقاً تفاصيل مروّعة دفعت الأجهزة الأمنية إلى التحرك فوراً، نظراً إلى ما تضمنته الشكوى من انتهاكات تعود إلى مرحلة الطفولة وما بعدها، ولا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر.

وبتنسيق سريع، تولت دورية من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب تنفيذ مذكرة قضائية أُصدرت بحق الأب، وجرى توقيفه بعد مداهمة دقيقة داخل المنطقة التي يقيم فيها.

وأكدت المديرية عبر بيان نشرته على حساباتها الرسمية أن عملية التوقيف جرت في ٤-١١-٢٠٢٥، وأن الموقوف لبناني من مواليد ١٩٧٥، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات القانونية اتُّخذت وفق الأصول المتّبعة.

وشددت المديرية في بيانها على أن «حماية الأطفال وسلامتهم مسؤولية لا يمكن التساهل فيها»، معتبرة أن السكوت عن التجاوزات يشكل مساحة لمرتكبها لمواصلة أفعاله دون رادع. كما دعت كل من يتعرّض لأي تحرّش أو إيذاء إلى الإبلاغ فوراً، مؤكدة أن «الصمت اليوم قد يكون سبباً لتعميق الجراح وتفاقم الجريمة غداً، وأن الإبلاغ هو خط الدفاع الأول ضد أي انتهاك».