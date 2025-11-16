أغلقت عدة مدارس ومراكز للتعليم المبكر في العاصمة الأسترالية، بعدما كشفت اختبارات رسمية وجود مادة «الأسبستوس» شديدة السمية داخل الرمال الملوّنة المستخدمة في أنشطة اللعب والفنون المخصّصة للأطفال، ما فجّر حالة واسعة من القلق بين الأهالي.

وكانت هيئة السلامة المهنية في ACT قد أعلنت العثور على آثار من «أسبستوس الكريسوتايل» داخل منتج Kadink Decorative Sand، لتصدر فوراً إشعار تلوّث وتطالب المؤسسات التعليمية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استخدامه.

وامتد القلق إلى ولاية كوينزلاند، حيث أغلقت مدرسة في مدينة بريسبان أبوابها احترازياً بعد الاشتباه في وجود تلوّث مشابه، وفقاً لما نقل موقع «ميديكال إكسبريس» البريطاني.

وجاء التحرك بالتزامن مع قرار لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية سحب 3 منتجات من الرمال الملوّنة، عقب الاشتباه في احتوائها على نوع آخر من «الأسبستوس» يُعرف باسم «التريموليت».

وتشير البيانات الحكومية إلى أن المنتجات الملوّثة مصنّعة في الصين، وجرى بيعها في متاجر كبرى مثل Officeworks وWoolworths خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025. ورغم عدم وضوح حجم المشكلة بعد، يرجّح المختصون أنها قد تكون محصورة في دفعة إنتاج واحدة.

وتؤكد الجهات الرقابية أن مستويات التلوّث المكتشفة منخفضة جداً، إلا أنها شددت على خطورة «الأسبستوس» في حال استنشاقه، نظراً لارتباطه بأمراض سرطانية تظهر عادة بعد عقود من التعرض له.

وقدمت السلطات الصحية إرشادات صارمة للتخلّص الآمن من الرمال الملوّثة، داعية الأهالي إلى ارتداء معدات الحماية ومنع تطاير الغبار قبل إحكام تغليف المواد ووضع ملصقات تحذيرية واضحة عليها. كما دعت أي أسرة يساورها القلق إلى مراجعة طبيبها العام للتأكد من عدم تعرّض أطفالها لخطر محتمل.