تسبّب تفشّي إنفلونزا الطيور، أخيراً، في نفوق آلاف من أفيال البحر في جنوب المحيط الأطلسي، وفق ما كشفته دراسة علمية حديثة.

وذكرت الدراسة، التي نُشرت الأسبوع الماضي في دورية «كوميونيكيشنز بايولوجي»، أن أعداد الإناث البالغة من هذه الكائنات في أرخبيل ساوث جورجيا قد تكون تراجعت إلى النصف بين عامي 2022 و2024 نتيجة انتشار الوباء.

وبحسب تقديرات الباحثين، ومن بينهم عالم الأحياء البحرية البريطاني كونور بامفورد، فإن استقراء أعداد أفيال البحر في الأرخبيل يشير إلى أن نحو 53 ألف أنثى قد تُفقد خلال موسم التزاوج القادم.

ويقع أرخبيل ساوث جورجيا على بعد نحو 2,000 كيلومتر شرق الطرف الجنوبي للأرجنتين، ويعدّ أحد أهم مواطن فيل البحر الجنوبي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وتُعدّ أفيال البحر من أكبر الثدييات البحرية ضمن فصيلة الفقميات، وتمتاز بضخامتها وامتلاك الذكور منها أنفاً بارزاً يشبه خرطوم الفيل.