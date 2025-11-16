تحذير بيئي يهز ماليزيا.. «الطحالب الحمراء» تحول شواطئ بينانغ إلى منطقة محظورة

حذرت السلطات الماليزية أمس، الجمهور من لمس أو الاقتراب من «الأعشاب البحرية الحمراء» على شواطئ المناطق الشمالية الغربية، خصوصاً في ولاية بينانغ، بسبب مخاطر صحية جسيمة، في تطور يثير القلق بين السياح والسكان المحليين.

وأفادت وزارة الزراعة والصيد البحري الماليزية، في بيان رسمي بأن هذه الأعشاب، المعروفة علمياً باسم «الطحالب الحمراء»، تحمل سموماً طبيعية قد تسبب تهيجاً جلدياً حاداً، ومشاكل تنفسية، وحتى تسمماً غذائياً إذا تم تناولها عن طريق الخطأ.

وبدأت موجات الطحالب الحمراء تظهر على الشواطئ منذ أوائل نوفمبر، مدفوعة بتيارات المحيط الهندي القوية والعوامل المناخية، وفقاً لتقارير الوزارة.

وأكد الخبير في علم الأحياء البحرية من جامعة بينانغ الوطنية الدكتور أحمد بن علي، أن «هذه الطحالب تنتج سموماً مثل الكاروتينويدات التي تسبب حروقاً كيميائية عند اللمس، وقد تؤدي إلى أعراض مثل الطفح الجلدي، والغثيان، والدوخة إذا استُنشق الدخان الناتج عن حرقها».

ونصح الخبراء بارتداء قفازات واقية لأي عمال نظافة، وتجنب السباحة في المناطق المتضررة، مع الاتصال بخط الطوارئ الصحية (999) في حال التعرض للأعشاب.

وشهدت شواطئ مثل «تانجونغ توتو» و«بينانغ الغربية» إغلاقاً مؤقتاً للأنشطة الترفيهية، ما أثر على آلاف الزوار خلال موسم السياحة، وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر كتلاً هائلة من الطحالب الحمراء تغطي الرمال، مع تحذيرات من قبل نشطاء البيئة بأن التغير المناخي يفاقم مثل هذه الظواهر، وحتى الآن، لم تُسجل أي حوادث خطيرة، لكن السلطات تتابع الوضع عبر فرق مراقبة بحرية.

ويُعد انتشار الطحالب الحمراء جزءاً من ظاهرة عالمية تُعرف بـ«ازدهار الطحالب» التي تشهدها المناطق الساحلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتلوث المياه، وفي ماليزيا، سجلت حالات مشابهة في 2023 على شواطئ كيلانتين، حيث أدت إلى إغلاق صيد الأسماك وخسائر اقتصادية بلغت ملايين الريالات.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، أدى الاحتباس الحراري إلى زيادة هذه الازدهارات بنسبة 20% في المحيط الهندي خلال العقد الماضي، ما يهدد التنوع البيولوجي والصحة العامة.