يشير مختصون في علم النفس -وفق ما نقلته «عكاظ»- إلى أن التعامل مع الأشخاص «السُّمّيين» الذين يثيرون الاستفزاز أو يبثّون الطاقة السلبية يحتاج إلى وعيٍ وانضباطٍ نفسي عالٍ، لا إلى ردود فعلٍ متسرعة. هؤلاء الأشخاص، كما يوضح الخبراء، يعتمدون على إثارة الغضب والتشكيك في الذات لتحقيق سيطرة خفية على من حولهم، وغالباً ما يبدأون بنقدٍ جارح أو سخريةٍ مقنّعة لإثارة التوتر.

ويؤكد الأخصائيون أن أفضل وسيلة لمواجهتهم هي تجاهل الاستفزاز، والحفاظ على هدوء الأعصاب، وعدم الدخول في جدالات عبثية تُفقد الاتزان. كما يُنصح بوضع حدود واضحة للعلاقة معهم، وتجنّب الانخراط في نقاشات مفتوحة تُستغل لإضعاف الثقة بالنفس أو جرّ الشخص إلى ردود فعلٍ عاطفية.

ويرى الخبراء أن تطوير مهارة «الرد الواعي» بدلاً من «الرد الانفعالي» تمثل خطوة جوهرية لحماية السلام النفسي، وأن اختيار البيئة الإيجابية المحفّزة يعين على مقاومة أي تأثير سامّ، لأن الاتزان النفسي لا يعني الضعف بل النضج والقدرة على السيطرة.