في تقريرٍ تقني حديث، كشف موقع 24.ae -نقلاً عن تجربةٍ عملية في Tom’s Guide- عن ميزة «Immersive View/العرض الغامر» داخل «خرائط قوقل» التي تمزج منظور الشارع بالعرض الجوي ثلاثي الأبعاد لتقديم معاينة تفاعلية للمسار قبل الانطلاق، ما يَعِدُ بتجربةٍ أدقّ وأسلس للتنقّل في المدن الكبرى.

وتتيح الميزة للمستخدم -بعد إدخال الوجهة والضغط على «زر المعاينة»- الانتقال من الخريطة التقليدية إلى مشهدٍ ثلاثي الأبعاد مع رسومٍ حركية للمسار وعلامات بصرية للمعالم، بما في ذلك المباني والسيارات ونِقاط الدخول إلى وسائل النقل العام، وهو ما انعكس في تجربة نيويورك التي وثّقها محرر Tom’s Guide، باعتبارها أول خيار يفتحه عند التخطيط لوجهةٍ جديدةً داخل المدينة. ويشير التقرير إلى أن «العرض الغامر» يجمع عملياً بين «ستريت فيو» و«لايف فيو» ضمن تجربة واحدة أقرب إلى الواقع الافتراضي، ما يساعد على تقليل المفاجآت وتحسين التخطيط المسبق للرحلات الحضرية.

ورغم الإشادة بالفاعلية، تظل الإتاحة محدودة جغرافيّاً في مدنٍ مختارة مثل: أمستردام، برشلونة، دبلن، فلورنسا، لاس فيغاس، لندن، لوس أنجلِس، ميامي، نيويورك، باريس، سان فرانسيسكو، سان خوسيه، سياتل، طوكيو، وفينيسيا، مع توقعاتٍ بتوسّع تدريجي خلال الفترة القادمة. ويرى التقرير أن هذا التوجّه يُجسّد اتجاه «قوقل» لدمج التصوير المتقدم والذكاء الاصطناعي في تطبيق الخرائط، مع احتمالات تعميق التجربة عبر منصّات الواقع المختلط مثل Android XR لاحقاً.