أعلنت السلطات الصينية، اكتشاف رواسب هائلة من الذهب تقدّر بنحو 2.586 مليار طن في موقع «دادونغقو»، وسط توقعات بأن يعزز ذلك مكانة الصين في سوق التعدين العالمي ويؤثر على الأسعار. وأظهرت تحليلات جيولوجية، أن المكمن قد يحتوي على أكثر من 1,100 طن من الذهب عالي الجودة، ما يجعله من أضخم الاحتياطيات المحتملة عالميًا. وتشير التقارير إلى أن تحقيق الاستفادة التجارية من هذه الموارد يتطلّب استثمارات وتقنيات متقدمة لمعالجة التحديات البيئية والجيولوجية. الأسواق الدولية تتابع التطور عن كثب، في ظل استمرار الصين في تعزيز نفوذها في قطاع التعدين العالمي.