أفاد تقرير، أن أدوية السمنة المعتمدة على هرمون GLP-1 مثل أوزمبيك، تشهد انتشارًا سريعًا في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين إلى 12٪ مقارنة بـ5.8٪ قبل أقل من عامين، ما يعكس الثقة المتزايدة بفاعليتها. وتشير البيانات إلى تغيّرات ملموسة في العادات الشرائية للمستخدمين، مع تراجع استهلاك الطعام وازدياد الإقبال على الملابس بالمقاسات الأصغر. ويفتح التقدم البحثي الباب أمام تطوير علاج جيني مستقبلي يجعل الجسم ينتج البروتين العلاجي داخليًا عبر جرعة واحدة. ويحذّر مختصون من الاعتماد على الدواء، دون توازن غذائي أو نشاط بدني لضمان نتائج مستدامة.