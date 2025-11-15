تحولت مشادة عابرة داخل إحدى عمارات منطقة الهرم في الجيزة إلى حادثة مروعة، بعدما فقد مسن مصري يبلغ من العمر 63 سنة حياته إثر صفعة مفاجئة وجهها له شاب أمام ابنته الصغيرة، لتتحول لحظات محاولة تهدئة الخلاف إلى مأساة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع وفاة داخل العمارة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الخلاف بدأ بسبب مبلغ قدره 1500 جنيه يتعلق بمصاريف صيانة العقار. وكانت ابنة الضحية التي تستأجر شقة لممارسة نشاط تجميلي قد دخلت في نزاع مع عدد من السكان حول قيمة المبلغ المطلوب.

وخلال محاولة المسن التدخل لإنهاء الخلاف، أقدم أحد الشباب من سكان العمارة تحت ضغط الانفعال على صفعه بقوة، ليسقط على الأرض ويفارق الحياة في الحال أمام ابنته، في مشهد صادم هز المكان.

وتمكنت قوات الأمن من توقيف المتهم بعد تقنين الإجراءات، إذ أقر بما فعله، فيما يواصل فريق المباحث استجواب الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الحادثة وتوثيق ملابساتها الكاملة.