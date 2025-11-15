اشتعلت محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية بحثاً عن الموعد الجديد لحلقة الإعلامية ياسمين الخطيب مع الداعية عبدالله رشدي عبر برنامج مساء الياسمين على قناة الشمس، بعدما تقرر تأجيلها بشكل مفاجئ قبل موعد بثها بدقائق، بسبب تزامنها مع مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان.

ورغم أن إدارة البرنامج لم تعلن حتى الآن موعداً بديلاً، فإن الإعلامية ياسمين الخطيب أثارت جدلاً واسعاً بعد نشر صورة لها مرتدية الحجاب عبر حساباتها، مؤكدة أن ارتداءه جاء استجابة لشرط الداعية عبدالله رشدي للظهور معها في الحلقة المؤجلة.

وجاء الحجاب بعد اعتذار رسمي قدمته ياسمين الخطيب للداعية عبدالله رشدي، عقب هجوم سابق شنّته عليه تضامناً مع زوجته البلوجر أمنية حجازي، التي تحدثت في البرنامج عن خلافات زوجية وعن أزمات نفسية قالت إنها عانت منها خلال زواجها.

بدوره، أعاد الداعية عبدالله رشدي نشر اعتذار الإعلامية، وعلق قائلاً إن الخطوة تعد بداية جيدة، فيما تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل بين من اعتبر ظهور الطرفين معاً خطوة جريئة، وبين من رأى أن الداعية كان قد أعلن سابقاً أن تلك الخلافات أمور أسرية لا يجب تداولها إعلامياً.

في السياق نفسه، تعرضت البلوجر أمنية حجازي لموجة انتقادات بعد تداول صور قديمة لها من دون حجاب، وهو ما دفعها لكتابة منشور أكدت فيه أنها تعد خصماً لمن يشارك صورها القديمة، وأنها طلبت من طليقها إغلاق حسابها السابق لكنه رفض، وفق قولها.

يذكر أن برنامج مساء الياسمين يذاع كل خميس وجمعة في تمام الثامنة مساءً، وتترقب الجماهير حسم الموعد الجديد للحلقة المنتظرة التي يتوقع أن تكون من أكثر الحلقات إثارة للجدل خلال الموسم.