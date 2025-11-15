وسط تصاعد غير مسبوق في هجمات الدببة البرية، رفعت اليابان مستوى التأهب الأمني بعد تسجيل أعلى حصيلة ضحايا منذ أكثر من عقد، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات استثنائية لاحتواء الموقف.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحكومة لجأت إلى ضباط الشرطة المتقاعدين والجنود السابقين ومنحتهم تراخيص صيد رسمية، لتعويض النقص الحاد في الصيادين المحترفين، بالتزامن مع تعديل قوانين الأسلحة النارية بما يسمح باستخدام البنادق ضد الدببة في حالات الطوارئ بهدف الحد من الحوادث المميتة.

وفي تطور لافت، أصدرت السفارة الأمريكية تحذيراً أمنياً لمواطنيها في اليابان، طالبت فيه بتوخي الحذر خصوصاً في المناطق المأهولة القريبة من الغابات، مشيرة إلى تسجيل نحو 100 حادثة اعتداء منذ أبريل الماضي، أسفرت عن 13 وفاة، بحسب بيانات وزارة البيئة اليابانية. وشددت السفارة على ضرورة مراقبة المحيط، والإبلاغ عن أي ظهور للدببة، والابتعاد عن الأسواق والمدارس ومحطات الحافلات التي شهدت بالفعل حوادث سابقة.

وتتركز الهجمات في المناطق الجبلية الشمالية، إذ رُصدت دببة بالقرب من محطات حافلات وأسواق ومدارس، وصولاً إلى المنتجعات الحرارية، ما تسبب بإغلاق مؤقت لحديقة ماروياما في سابورو قرب القنصلية الأمريكية، إضافة إلى إيقاف حركة مدرج مطار إيواتي هاناماكي بعد ظهور دب في محيطه.

واضطرت قوات الجيش الياباني للتدخل في محافظة أكيتا ونقل الفخاخ الحديدية، فيما تشارك الجنود والصيادين المحليين في ملاحقة الدببة باستخدام رشاشات خاصة ودروع واقية، قبل التخلص من الجثث بطريقة منظمة.

ويرجّح الخبراء أن تصاعد الهجمات مرتبط بانخفاض عدد السكان في القرى، ما سمح بتمدد موائل الدببة، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي على مصادر الغذاء وأنماط السبات الشتوي.