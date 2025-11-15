أعادت بلدة آثيرتون في مقاطعة لانكشير البريطانية النظر في قرارها بإلغاء موكب عيد الميلاد السنوي، بعدما أشعلت أخبار منع مشاركة الحمير في الفعالية موجة غضب واسعة بين السكان الذين اعتبروا القرار تهديداً لتقاليد عمرها عقود.

وتشهد آثيرتون (الواقعة بين ويغان وبولتون) موكباً سنوياً يقدّم مشاهد ميلاد المسيح بمشاركة شخصيات احتفالية وحمير مزينة تستخدم لإركاب الأطفال خلال العرض. ومع إعلان عضو المجلس المحلي ستيوارت جيرارد إلغاء الفعالية بسبب قرار سابق لمجلس ويغان يمنع إشراك الحيوانات، انفجرت ردود فعل غاضبة في الشارع المحلي.

ووجّه السكان انتقادات حادة للقرار، معتبرين أنه يمس قيمهم وتقاليدهم. وكتب مدير إحدى مجموعات المجتمع، أدريان وايت، عبر "فيسبوك"، أن الخطوة «اعتداء على الحريات»، داعياً الأهالي لرفضها. وفي المقابل، حاولت عضو المجلس جيس إيستو احتواء التوتر باقتراح إقامة الموكب دون حمير.

لكن جمعية سكان آثيرتون المشرفة على الحدث أعلنت لاحقاً أن الموكب سيقام «بالحمير وكل شيء»، موضحة أن الأزمة نتجت عن «سوء فهم» لقواعد المجلس. وذكرت الجمعية أن بعض المسؤولين خلطوا بين الفعاليات المجتمعية والفعاليات الرسمية للمجلس، ما أدى إلى اتخاذ قرار غير دقيق، قبل أن يعتذر صاحب الخطأ ويُعاد العمل بالخطة الأصلية.

وفي تعليق صحفي، أوضح مجلس ويغان أن القواعد التي تمنع استخدام الحيوانات الحية لأغراض الترفيه تسري فقط على المناسبات التي ينظمها المجلس نفسه، بينما لا تشمل الأحداث التي يديرها المجتمع المحلي، مع التأكيد على ضرورة توفير رعاية كاملة للحيوانات المشاركة.