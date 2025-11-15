بعد أكثر من 83 عاماً من الحياة المشتركة نال الزوجان السيدة إليانور غيتنز والسيد غايل غيتنز من مدينة ميامي في أمريكا اعترافاً رسمياً بأنهما أطول زوجين زواجاً في العالم، بحسب ما أكده موقع LongeviQuest المتخصص في توثيق المعمّرين حول العالم.

وأرجعت السيدة إليانور (107 أعوام) سر هذا الارتباط الاستثنائي إلى «الحب المتبادل»، فيما عبّر السيد غايل (108 أعوام) بكلمات مختصرة قائلاً: «أحب زوجتي». هذا الانسجام الطويل دفع لجنة التحقق العالمية التابعة للموقع إلى مراجعة سجلات متعددة، من بينها شهادة زواجهما المؤرخة في عام 1942 وسجلات التعداد الأمريكية ووثائق أرشيفية، قبل تثبيت الرقم القياسي باسميهما، وذلك عقب رحيل الزوجين البرازيليين اللذين كانا يحتفظان باللقب حتى أكتوبر الماضي.

وقال السيد غايل معبّراً عن فرحتهما بهذا الإنجاز: «أنا سعيد بوجودي هنا.. نستمتع بوقتنا معاً.. لقد خضنا الكثير من التجارب».

وتعود بداية القصة إلى عام 1941 حين التقى الثنائي لأول مرة في مباراة كرة سلة بجامعة كلارك أتلانتا؛ إذ كان الزوج لاعباً بينما حضرت الزوجة مشجعةً. ورغم توقع استدعائه للخدمة خلال الحرب العالمية الثانية، اتخذا قرار الزواج في الرابع من يونيو عام 1942 أثناء إجازة قصيرة من الجيش، لتنطلق بعدها رحلة امتدت لعقود، شملت تربية ثلاثة أبناء، والعمل في وظائف حكومية بعد اجتياز اختبارات الخدمة المدنية، والسفر إلى وجهات متعددة كانت بينها جوادلوب المفضلة لدى إليانور.

كما واصلت الزوجة مسيرتها الأكاديمية حتى نالت درجة الدكتوراه في التعليم الحضري من جامعة فوردام وهي في الـ 69 من عمرها، فيما ظل الزوجان من أبرز أعضاء جمعية خريجي كلارك أتلانتا، قبل أن يستقرا في ميامي بالقرب من ابنتهما أنجيلا.