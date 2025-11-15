السلاحف بأنواعها سكنت الأرض منذ ملايين السنين، وتميزت بالتطور والتكيف على مر العصور، لتشمل أنواعًا برية وبحرية ومائية عذبة تعيش في مختلف أنحاء العالم وفي بيئات مختلفة، ونظرًا لأهميتها في التنوع البيئي أطلقت هيئة حدائق الحياة البرية الأسترالية مشروعًا يهدف إلى حماية السلاحف الخضراء النادرة المهددة بالانقراض في جزيرة راين الواقعة شمال الحاجز المرجاني العظيم، التي تُعد أكبر موقع لتعشيش السلاحف الخضراء في العالم.

وأوضحت مديرة هيئة حدائق الحياة البرية في ولاية كوينزلاند كاثلين روبرتسون أن المشروع يعتمد على تقنيات تبريد الرمال لضمان ظروف مناسبة للتعشيش، إضافةً إلى نقل آلاف بيوض السلاحف من مناطق ضيقة معرضة للأمواج والمدّ القوي وارتفاع درجات الحرارة إلى مواقع أكثر أمانًا وبرودة داخل الجزيرة.

وأكدت روبرتسون نجاح التجارب الأولية التي شملت نقل نحو 5,000 بيضة، مبينةً أن هذه الإجراءات أسهمت في حماية البيوض من الغرق ودرجات الحرارة المرتفعة.