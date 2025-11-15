كشفت منظمة الصحة العالمية أن مرض السل لا يزال يحتل المرتبة الأولى بين الأمراض المعدية الأكثر فتكًا حول العالم، بعدما تسبب في وفاة ما يقرب من 1.23 مليون شخص خلال عام 2024، بحسب ما ورد في تقريرها السنوي الصادر يوم الأربعاء.

ورغم هذه الأرقام المرتفعة، أشار التقرير إلى وجود تحسّن طفيف، حيث تراجعت الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وانخفض عدد الإصابات الجديدة بنحو 2%. وتُقدّر المنظمة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10.7 ملايين حالة خلال العام، من بينهم 5.8 ملايين رجل، و3.7 ملايين امرأة، ونحو 1.2 مليون طفل.

ويُعد السل من الأمراض القابلة للوقاية والعلاج، وينتج عن بكتيريا تصيب الرئتين غالبًا، وتنتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء، خاصة عند السعال أو العطس أو التحدث في محيط مغلق.

مديرة قسم مكافحة السل في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة تيريزا كاساييفا، صرّحت بأن هذه هي المرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19 التي يُسجَّل فيها انخفاض واضح في أعداد الإصابات والوفيات بالسل، بعدما كانت الجائحة قد أحدثت خللًا كبيرًا في أنظمة الرعاية الصحية حول العالم.

وأشارت إلى أن الخطر ما زال قائمًا، مؤكدة أن «التراجع في الميزانيات، إلى جانب التأثيرات المستمرة للجائحة، قد يهددان التقدم الذي تحقق على مدى سنوات». ودعت إلى التزام سياسي أوسع، واستثمارات مستدامة، وتضامن دولي لضمان استمرار هذا التراجع والسير نحو هدف القضاء الكامل على المرض.