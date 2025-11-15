حذّرت أخصائية الأعصاب الروسية الدكتورة أستاندا موشبا من أن بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة، عند تناولها بشكل مفرط ومنتظم، قد تلعب دورًا سلبيًا في تدهور صحة الدماغ، وترفع خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.

وفي لقاء صحفي مع موقع «kp.ru»، أوضحت د. موشبا أن الإكثار من استهلاك الوجبات السريعة، الأطعمة الجاهزة، والمشروبات الغازية المحلاة، يُلحق ضررًا تراكميًا بالجهاز العصبي، ويؤثر على كفاءة الدماغ في أداء وظائفه الحيوية.

وبيّنت أن الدهون المتحولة والمشبعة، المستخدمة بكثرة في المخبوزات الصناعية، الأطعمة المقلية، والوجبات الخفيفة، تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، مما يسبب تصلب الشرايين ويحدّ من تدفق الأوكسجين إلى الدماغ. وأضافت أن هذا الخلل في الإمداد الدموي يُعد من أبرز عوامل تدهور الوظائف المعرفية وزيادة احتمالات الإصابة بالخرف.

كما لفتت أخصائية الأعصاب إلى أن الملح الزائد، الموجود بكثافة في تلك الأطعمة، يرفع ضغط الدم ويُضعف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ما قد يُفضي إلى سكتات دماغية صغرى تؤثر على القدرة الإدراكية بمرور الوقت.

في المقابل، شددت الدكتورة موشبا على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن لدعم صحة الدماغ، مشيرة إلى أن تناول اللحوم الخالية من الدهون، المأكولات البحرية، البيض، منتجات الألبان الطازجة، إضافة إلى الفواكه والخضروات، يوفّر العناصر الضرورية التي تساعد في تأخير التغيرات الدماغية المرتبطة بالشيخوخة.

وأكدت أن النظام الغذائي الصحي الغني بالفيتامينات والعناصر الدقيقة يمكن أن يكون وسيلة فعالة لحماية الدماغ، إلى جانب دوره في الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم العمر.