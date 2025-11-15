أعلنت الشرطة الأسترالية، إلقاء القبض على امرأة عرّافة تبلغ من العمر 53 عاماً، تدّعي أنها خبيرة «فنغ شوي»، وهي فلسفة صينية تعني فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة، بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات من عملاء ضعفاء عبر الاحتيال بمدينة سيدني.
وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن المرأة «استغلت عملاء ضعفاء من الجالية الفيتنامية عبر إقناعهم بالحصول على قروض مالية، بناء على تنبؤاتها بوجود «ملياردير» في مستقبلهم»، وكانت تأخذ جزءاً من تلك الأموال لنفسها.
كما ألقي القبض على امرأة ثانية تبلغ من العمر 25 عاماً بتهمة مساعدة المرأة الأكبر سناً في إدارة مخطط الاحتيال، الذي قدرت الشرطة قيمته بـ70 مليون دولار أسترالي (46 مليون دولار أمريكي).
وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المرأتين أمس (الأربعاء) في منزل بمدينة سيدني، حيث صادرت أيضاً «وثائق مالية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى وحقائب يد فاخرة، بالإضافة إلى سبيكة ذهب تزن 40 جراماً بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي ورقائق كازينو بقيمة 6600 دولار أمريكي».