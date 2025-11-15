في تطوّر صحي مثير للقلق، عاد فايروس قديم ليفرض نفسه مجدداً على المشهد الطبي في ألمانيا، مُحدثاً موجة من التساؤلات حول قدرة المنظومة الصحية على مواجهة طارئ غير متوقَّع. ومع اتساع دائرة المخاوف، تتأهب أوروبا كلها لاحتمال مواجهة تحدٍّ وبائي يستدعي استعداداً أعلى ويقظة متواصلة.

وفي مفاجأة صحية غير محببة، أكدت السلطات الألمانية رصد سلالة للفايروس المسبب لشلل الأطفال في عينات من مياه صرف صحي بمدينة هامبورغ، بعد أكثر من 3 عقود من اختفاء الفايروس من البلد الأوروبي المتقدم.

معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وصف ظهور الفايروس بـ«الانتكاسة» لجهود القضاء على المرض عالمياً، رغم عدم تسجيل أي إصابة سريرية حتى الآن في هامبورغ.

السلطات الألمانية دقت ناقوس الخطر الطبي، إذ سارعت إلى تشكيل فريق عمل متخصص وشرعت في أخذ عينات إضافية من مواقع متعددة للتحقق من عدم انتشار الفايروس على نطاق واسع.