في واقعة غريبة أثارت الدهشة، ضلّ مواطن فرنسي يبلغ من العمر 85 عاماً طريقه أثناء قيادته سيارته متوجهاً إلى عيادة طبيبه، ليجد نفسه بعد رحلة طويلة على بُعد نحو 1500 كيلومتر في دولة أخرى تماماً.

وغادر الرجل مسقط رأسه في بلدة شاتيون سور ثويت غربي فرنسا متوجهاً إلى بلدة إيرفو المجاورة التي لا تبعد سوى 20 كيلومتراً عن منزله، لكنه لم يصل إلى الموعد الطبي المحدد.

ولم تبدأ مخاوف العائلة إلا عندما لاحظوا غيابه عن اجتماع الجمعية التي ينتمي إليها، فبادروا إلى إبلاغ الشرطة عن اختفائه.

وبمساعدة الجيش في تتبع موقع هاتفه المحمول، تبين أن الرجل موجود في أحد فنادق كرواتيا على بعد 1500 كيلومتر من فرنسا. وقد استغرقت رحلته غير المقصودة 20 ساعة قطع خلالها الطريق عبر إيطاليا.

وأوضح الرجل المسن عند استجوابه أن ما حدث كان نتيجة خطأ في نظام الملاحة GPS، معرباً عن حيرته من كيفية انتهائه إلى هذا البعد.

ورغم تقدمه في السن، لم يكن الرجل يعاني من أي مشكلات في الذاكرة أو القدرة على تحديد الاتجاهات. وقد سارعت عائلته للسفر إلى كرواتيا لمرافقته في العودة إلى domu، حيث أصبحت لديه الآن قصة استثنائية ليحكيها للأهل والأصدقاء.