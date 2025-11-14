كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية عددا من التفاصيل الصادمة في حادثة «طفل الإسماعيلية» التي شهدت مقتل طفل على يد زميله، بعدما تبيّن أن الجاني وهو طالب يبلغ من العمر 13 سنة، خطّط لجريمته مستخدماً تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن طرق القتل والتخلص من الجثث.

وبحسب التحقيقات، اعترف الطفل المتهم باستدراج زميله إلى شقته بحجة إعادة هاتف مسروق، قبل أن ينفذ جريمته باستخدام مطرقة وسكين، ثم يلجأ إلى تقطيع الجثمان بواسطة آلة كهربائية بطريقة مستوحاة من أحد الأفلام الأجنبية. ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ أقدم الجاني على طهي جزء من لحم الضحية وتناوله بدافع الفضول المرضي.

وخلال تمثيل الجريمة، فاجأ الطفل فريق التحقيق بتقديم آلة حاسبة لوكيل النيابة، ليتضح لاحقاً أنها تخص الضحية، في تصرف وصفه المحققون بأنه يعكس «بروداً عاطفياً وانعداماً تاماً للمشاعر الإنسانية».

وأكدت التحقيقات أن المتهم اشترى الأدوات المستخدمة في الجريمة مسبقاً، بما في ذلك قفازات وأكياس بلاستيكية، إضافة إلى منشار كهربائي استعاره من أحد الأشخاص. وبعد ارتكاب الجريمة، قطّع الجثمان إلى ستة أجزاء وألقى بها في مناطق متفرقة لإخفاء هويتها.

وأظهرت التحريات أيضاً تورط والد المتهم، إذ قام بمسح آثار الدماء من الشقة وغسل السجاد ومنح ابنه المال لشراء أكياس إضافية لنقل الأجزاء المقطعة، مما دفع النيابة لتوجيه تهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة إليه رسمياً.

ووفق مصادر مطلعة، اعترف الطفل بأن دافعه لارتكاب الجريمة كان «السعي للشهرة وتحقيق الترند»، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد أدوار كل من كان على علم بما وقع.

وقررت النيابة العامة المصرية تجديد حبس والد المتهم 15 يوماً، مع استمرار إيداع الجاني في دار رعاية للمدة نفسها، تمهيداً لاستكمال التحقيق وكشف ملابسات واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.