أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن سالم محمد علي سالم، بعدما ثبت التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المطلوب مسبقًا من الجهات الرسمية في مصر.
وجاء في القرار أن المواطن المذكور من مواليد القاهرة، وفقد أحقيته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية نتيجة تجاوزه القوانين المنظمة لاكتساب جنسية أو خدمة جهة أجنبية دون موافقة رسمية.
وفي سياق متصل، اعتمد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا آخر يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن سادر محمد حسن عوض، المولود في إسرائيل في الرابع والشعرين من يوليو عام ٢٠٠١، وذلك عقب حصوله على جنسية أجنبية دون إذن سابق من السلطات المصرية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
إسقاط جنسية مصري خدم جيشاً أجنبياً.. وآخر وُلد في إسرائيل
The Egyptian Prime Minister, Dr. Mostafa Madbouly, issued a decision to revoke the Egyptian nationality of citizen Salem Mohamed Ali Salem, after it was confirmed that he joined the military service in a foreign country without obtaining the required prior authorization from the official authorities in Egypt.
The decision stated that the mentioned citizen was born in Cairo and lost his right to retain Egyptian nationality due to violating the laws regulating the acquisition of nationality or serving a foreign entity without official approval.
In a related context, the Egyptian Prime Minister, Dr. Mostafa Madbouly, approved another decision to revoke the Egyptian nationality of Sader Mohamed Hassan Awad, born in Israel on July 24, 2001, following his acquisition of foreign nationality without prior permission from the Egyptian authorities, according to what was published in the official newspaper.