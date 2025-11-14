أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن سالم محمد علي سالم، بعدما ثبت التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المطلوب مسبقًا من الجهات الرسمية في مصر.

وجاء في القرار أن المواطن المذكور من مواليد القاهرة، وفقد أحقيته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية نتيجة تجاوزه القوانين المنظمة لاكتساب جنسية أو خدمة جهة أجنبية دون موافقة رسمية.

وفي سياق متصل، اعتمد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا آخر يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن سادر محمد حسن عوض، المولود في إسرائيل في الرابع والشعرين من يوليو عام ٢٠٠١، وذلك عقب حصوله على جنسية أجنبية دون إذن سابق من السلطات المصرية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.