توضّح أبحاث علم النفس الاجتماعي، أن بعض التصرفات الصغيرة المتكررة قادرة على إضعاف الروابط الإنسانية على المدى الطويل.
لوعود التي لا تُنفّذ
التقليل من إنجازات الآخرين
تجاهل الاعتذار عند الخطأ
المقاطعة الدائمة أثناء الحديث
استخدام التهكم كسلاح
Research in social psychology shows that some small, repeated behaviors can weaken human connections in the long term.
Unfulfilled promises
Downplaying others' achievements
Ignoring apologies when wrong
Constantly interrupting during conversations
Using sarcasm as a weapon