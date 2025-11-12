أعلنت مديرة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا عن تسجيل ابتكار يسمح بإنقاذ حياة الشخص دون تحديد فصيلة دمه ويطلق عليه «البلازما الجافة».

وأشارت سكفورتسوفا، إلى أن «البلازما الجافة» يمكن تخزينها لمدة خمس سنوات ولا تحتاج إلى أجهزة تبريد لحفظها.

وقالت سكفورتسوفا: «سجلنا في عام 2024، منتجا - وهو بلازما مجففة بالتجميد في عبوة بولي إيثيلين عملية للغاية وخفيفة الوزن. دون الحاجة لتحديد فصيلة الدم، يمكن إعطاء هذه البلازما لأي شخص وإنقاذ حياته».

ووفقا لها، ازداد حجم بلازما الدم المخزن المستخدم لإنتاج الأدوية في روسيا أكثر من 20 مرة منذ عام 2021.