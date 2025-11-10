ألقت الشرطة الهندية في ولاية البنغال الغربية، القبض على زوج متهم بمحاولة بيع إحدى كليتي زوجته مقابل 11 لاك روبية (ما يعادل نحو 13,000 دولار أمريكي)، بعد أن أوهمها بأنها مريضة وتحتاج إلى إجراء جراحي عاجل.

الزوج، وهو مدير مختبر تحاليل طبية، استغل معرفته بالمجال الصحي لتدبير جريمة منظمة، إذ أبرم اتفاقاً مع وسيط لإتمام العملية الجراحية، وتلقى دفعة مقدمة بلغت 1.5 لاك روبية.

بدأت القضية، عندما أُدرجت الزوجة ضمن قوائم المتبرعين بالكلى في مستشفى خاص في كولكاتا، لكن الزوجة اشتبهت في الأمر وأبلغت أقاربها، الذين تواصلوا مع السلطات لكشف المخطط الجنائي.

تجري السلطات تحقيقات موسعة للكشف عن هوية الوسطاء المتورطين وكذلك دور المستشفى الخاص، إذ يُرجح أن تكون العملية تمت تحت غطاء التبرع المشروع للأعضاء، مع احتمال وجود شبكة أكبر للاتجار بالأعضاء.