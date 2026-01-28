لقي 13 من عمال مناجم الذهب حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح، في انهيار أحد المناجم في جنوب السودان.



وقالت الشركة السودانية للموارد التعدينية، اليوم (الأربعاء) إن الانهيار وقع في آبار مهجورة بمنجم أم فكرون بولاية جنوب كردفان الجمعة الماضية، مبينة أن الآبار المنهارة كانت مهجورة وموقوفة عن العمل غير أن بعض المعدّنين تسللوا إليها وقاموا بالعمل بصورة غير مقننة.



وتسببت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، بتدمير الاقتصاد السوداني وفقدان الكثير من السكان وظائفهم.



وتعد السودان ثالث أكبر دولة في أفريقيا، من بين أكبر منتجي الذهب، إلا أن عمليات التعدين التقليدية والصغيرة، مثل منجم أم فكرون، تشكّل الجزء الأكبر من الذهب المستخرج، وتفتقر هذه المناجم إلى إجراءات السلامة اللازمة، وتستخدم مواد كيمياوية خطرة كثيراً ما تتسبب في انتشار واسع لأمراض في مناطق مجاورة.



ويأسف المسؤولون السودانيون لتهريب كميات كبيرة من الذهب عبر الحدود، بما فيها تشاد وجنوب السودان.