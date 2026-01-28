هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، رئيس بلدية مينيابوليس، جايكوب فراي الذي رفض تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية.



وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشال» إنه فوجئ بتصريح فراي الذي دار بينهما حوار جيد جداً عقب مقتل اثنين من سكان مينيابوليس برصاص عناصر أمن فيدراليين خلال حملات واسعة النطاق لمكافحة الهجرة، مضيفاً: «هل يُمكن لأحد المقربين منه أن يُوضّح أن هذا التصريح يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون، وأنه يلعب بالنار!».



وكان رئيس بلدية مينيابوليس، الواقعة في شمال البلاد قد قال «لا تُطبّق ولن تُطبّق» قوانين الهجرة الفيدرالية.



وكان مستشار بارز في البيت الأبيض قد قال، أمس، إن عناصر دائرة الهجرة الأمريكية ربما خرقوا الأصول المعتمدة قبل أن يطلقوا النار ويُردوا ممرضاً خلال الاحتجاجات في مينيابوليس، فيما أكد ترمب أنه يسعى إلى تخفيف التصعيد قليلاً في المدينة.



وأتت هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في مينيابوليس ورشّ رجل (الثلاثاء) النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا إلهان عمر بسائل عن طريق حقنة خلال تجمّع جماهيري في المدينة.



وكانت إلهان تدعو إلى تقييد الإجراءات القاسية لإدارة ترمب ضد الهجرة.



بدوره، أوضح مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر أنّ الإدارة تُجري تقييماً حول ما إذا كان عناصر الجمارك وحماية الحدود الذين أطلقوا النار على أليكس بريتي (37 عاماً) (السبت)، قد أخفقوا في اتباع التوجيهات الواضحة لإنشاء حاجز مادي بين فرق الاعتقال ومثيري الشغب، موضحاً أنهم بصدد تقييم سبب عدم التزام فريق الجمارك وحماية الحدود بهذا البروتوكول.