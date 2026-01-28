تواصلت اليوم منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا 2026، في نسخته السادسة، وسط منافسة محتدمة بين نخبة الدراجين العالميين في محافظة العُلا التاريخية، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف من وزارة الرياضة.



وعقب انطلاقة قوية شهدتها المرحلة الافتتاحية، التي أقيمت أمس (الثلاثاء)، انطلقت المرحلة الثانية للطواف من محطة قطار المنشية والعودة إليها لمسافة 152 كيلومترًا، حيث نجح الإيطالي جوناثان ميلان من فريق ليدل تريك في تحقيق المركز الأول في المرحلة الثانية متصدرًا الترتيب العام، فيما تمكن الإيطالي دانيال سكيرل درّاج فريق بحرين فيكتوريَس من تحقيق المركز الثاني في المرحلة، وتواجد الألماني باسكال آكمان من فريق جايكو العُلا في المرتبة الثالثة وبزمنٍ متساوٍ مع الإيطالي دانيال.



وعلى صعيد الترتيب العام في منافسات المرحلتين الأولى والثانية في طواف العُلا 2026، يتصدر الإيطالي جوناثان ميلان من فريق ليدل تريك المركز الأول، بزمن يبلغ 3 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، فيما حلّ البلجيكي ميلان فريتين درّاج فريق كوفيديس في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ، وجاء الإيطالي ماتيو موسكيتي درّاج فريق Q36.5 برو سايكلينغ في المركز الثالث بفارق 6 ثوانٍ.



ويشهد غدًا الخميس انطلاق منافسات المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا، والتي سيبدأ من المنتزه الشتوي وصولًا إلى بئر جيدة وجبل وركة لمسافة إجمالية تبلغ 142 كيلومترًا.