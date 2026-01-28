صعدت أسعار الذهب صعوداً قوياً، اليوم، في الأسواق المصرية والعالمية خلال التعاملات، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في نحو 4 سنوات وترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 8052 جنيهاً، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».



مستويات تاريخية



وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب بالأسواق المصرية ارتفعت بنحو 195 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 7045 جنيهاً، بينما قفزت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 189 دولاراً لتسجل 5273 دولاراً، قبل أن تلامس مستويات تاريخية أعلى».



وأضاف: «سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 8052 جنيهاً، وعيار 18 سجل نحو 6039 جنيهاً، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 56360 جنيهاً».



وعالمياً، اخترق الذهب حاجز 5300 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، إذ صعد السعر الفوري إلى نحو 5309 دولارات محققاً مكاسب تتجاوز 22% منذ بداية العام، في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة.



قلق متزايد



ويعكس هذا الصعود حالة القلق المتزايدة في الأسواق نتيجة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب السياسات والتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي أثارت مخاوف بشأن مستقبل الدولار واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وتزايد الإقبال على الذهب مع تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر رغم كونه لا يدر عائداً دورياً.



وأسهمت مخاوف «أزمة الثقة» في الدولار في تسريع عمليات البيع، خصوصاً بعد تصريحات ترمب التي ألمح فيها إلى رغبة داخل البيت الأبيض في إضعاف العملة الأمريكية مستقبلاً.