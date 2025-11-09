أظهر مقطع فيديو مؤثر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لحظة نادرة لنجاة فتاة فلبينية تبلغ من العمر 13 عاما، بعدما حاصرتها مياه الفيضان وسط أمواج عاتية في مدينة ليلوآن بمقاطعة سيبو.

صرخات أب.. وطفلة تتشبث بالحياة

الفيديو الذي أشعل المنصات، صور الفتاة وهي تتشبث بعمود بوابة حديدية بينما يحاول والدها من سطح قريب توجيهها وطمأنتها، في مشهد حبس أنفاس الملايين حول العالم.

«تينو» يحول الشوارع إلى أنهار

وجاءت الحادثة بالتزامن مع اجتياح الإعصار «تينو» المنطقة في 4 نوفمبر 2025، محولا الشوارع الهادئة إلى أنهار غاضبة، ومخلفا دمارا واسعا ومنازل مهدمة وسيارات مقلوبة في المقاطعة السياحية الأشهر بالفلبين.

إنقاذ في اللحظات الأخيرة

وبحسب فرق الإنقاذ، تمكنت عناصر الصليب الأحمر الفلبيني من الوصول إلى الفتاة وإنقاذها بعد دقائق من تصوير الفيديو، لتتحول قصتها إلى رمز لمعاناة الآلاف من سكان سيبو الذين فقد كثير منهم منازلهم وممتلكاتهم.

حالة طوارئ وإغاثة عاجلة

وأعلنت الحكومة الفلبينية حالة الطوارئ، وأطلقت عمليات إغاثة واسعة بمشاركة الجيش والطائرات العسكرية لتوزيع الغذاء والدواء، بينما زار الرئيس فرديناند ماركوس جونيور المنطقة يوم 7 نوفمبر، مؤكدا أن «هذا الدمار غير المسبوق يتطلب تعاونا وطنيا لإعادة البناء».

أسوأ كارثة طبيعية في 2025

وأدى الإعصار إلى مصرع وفقدان 241 شخصا على الأقل، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب الفلبين هذا العام. وتواجه البلاد سنويا نحو 20 إعصارا كونها تقع ضمن «حزام الإعصار الهادئ»، إلا أن «تينو» يُعد الأعنف خلال 2025، خصوصا بعدما ضرب مناطق كانت لا تزال تتعافى من زلزال بقوة 6.9 درجة أواخر سبتمبر الماضي.